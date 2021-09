Ativista LGBTQIA+ do AC choca internautas, surge deitado com moreno misterioso, tasca beijão e assume romance

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

O presidente do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBTQIA+, Germano Marino, aproveitou suas redes sociais para revelar a identidade do seu novo namorado. Em uma publicação nas redes sociais, o ativista aparece dando beijo no ‘moreno misterioso’ com declaração na legenda: “Meu pôr do sol com ele.”

Neste domingo (26), Germano aparece nas redes sociais sorridente ao lado do parceiro e usou uma mensagem positiva em uma praia. “Água, sol é céu.”

Em conversa com este colunista, Germano revelou ao ContilNet que o ‘moreno misterioso’ que vem ganhando declarações de amor em suas redes sociais é seu namorado – e atende pelo nome de Carlos Vinicius.