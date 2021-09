Atlético e Galvez brigam pela liderança do Acreanão – 2021

Atlético Acreano e Galvez duelam nesta quarta-feira (1º), na Arena da Floresta, pela liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano.

O jogo começa a partir das 19h, com arbitragem do experiente Antônio Marivaldo, assistido por Rener Santos e Fábio Nascimento.

O técnico Zé Marco para o compromisso deve não contar com o atacante Douglas. O atleta se recupera de uma lesão no tornozelo e dificilmente será relacionado para a partida. Outro que não participa do clássico é o goleiro Luiz Miller.

O atleta reincidiu no início da semana contrato com o Galo Carijó, após se envolver num atrito com o atacante Vitinho. O time celeste fez os últimos ajustes para o clássico na tarde desta terça-feira (31).

A respeito do adversário, Zé Marco declarou no ge que o Galvez vive um bom momento sob o comando do técnico Célio Ivan. “Eles estão classificados para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D e em recuperação no Campeonato Acreano após início ruim”.

O técnico celeste comentou ainda que o Galo Carijó para sair vencedor do clássico precisará atuar como vem fazendo na competição. Zé Marco pede que sua equipe esteja concentrada e organização como fundamentais para buscar o resultado positivo.

Galvez vai secar o Tourão e mirar vitória contra o Atlético-AC

Um tropeço do Tourão do Humaitá diante do Náuas no jogo preliminar desta quarta-feira (1º), na Arena da Floresta, pode colocar o Imperador Galvez na ponta da tabela de classificação, juntamente com o Galo Carijó, mas para isso, o time do técnico Célio Ivan terá que superar o próprio líder Atlético Acreano.

O Imperador Galvez encara o Atlético Acreano embalado por quatro vitórias seguidas na disputa do Campeonato Acreano. O último revés do time imperialista na competição foi contra o Humaitá por 2 a 1, na segunda rodada da competição, dia 14 de julho.

No clássico desta quarta-feira (1º), o técnico Célio Ivan conta com força máxima. Os zagueiros João Marcos e Jô que não jogaram no final de semana diante do GAS-RR pela Série D, podem formar a dupla de zaga.

Outros dois que devem figurar na lista de titulares é o atacante Alisson e o meia Gordo. Os dois jogadores não atuaram contra o Vasco da Gama.