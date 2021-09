Atlético-MG x Palmeiras: veja qual a importância da semifinal da Libertadores para cada um

Atlético-MG e Palmeiras decidem nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, uma das vagas na final da Copa Libertadores . Os times ficaram no 0 a 0 na partida de ida da semi, no Allianz Parque.

Enquanto o Galo vive uma sequência de invencibilidade, na liderança do Brasileiro e brigando também pelo título da Copa do Brasil, o Verdão ainda é o segundo colocado no campeonato nacional, mas viu a distância aumentar para o Atlético-MG.

O ge lista abaixo qual o peso do jogo para cada uma das equipes. O duelo terá transmissão em tempo real – CLIQUE AQUI para acompanhar.

O peso para o Atlético-MG

Campeão em 2013, o Atlético busca o segundo título da Libertadores, uma das chances de coroar uma temporada até agora perfeita. Uma eliminação, obviamente, terá uma inevitável frustração. O time chega invicto à partida de volta da semifinal. Basta uma vitória simples para sair do Mineirão classificado. As estatísticas mostram que o Galo, em casa, tem cartas para apostar alto, criando grande expectativa no torcedor.

Se acontecer, decepção é natural. Mas dependerá exclusivamente do Atlético não deixar que esse desapontamento ganhe uma pressão desproporcional sobre o sólido trabalho do técnico Cuca. O Galo está vivo, e forte, em outras duas frentes. O time tem caminhos para absorver um eventual insucesso no torneio continental. Um deles, um antigo sonho da torcida.

Com uma campanha consistente, o clube lidera o Campeonato Brasileiro, com chance real de encerrar um jejum de títulos na competição que está prestes a completar 50 anos. Na Copa do Brasil, há uma outra semifinal pela frente, contra o Fortaleza, com duelos nos dias 20 e 27 de outubro.

Técnico Cuca, do Atlético-MG — Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Financeiramente, a eliminação nesta terça-feira terá um impacto nas contas do Atlético. Por mais que o clube tenha dito que já alcançou as receitas mínimas de premiação previstas no orçamento, ver uma quantia milionária escapar tem seu peso.

São cerca de R$ 31 milhões, ao menos, em jogo para quem avançar entre Galo e Palmeiras. Esse montante será pago ao vice-campeão. Se ficar com a taça, a quantia bate R$ 80 milhões. Um faturamento que seria fundamental para a saúde financeira de um clube que, mesmo com dificuldades, conta com “mecenas” para investimentos robustos desde 2020.

O peso para o Palmeiras

Atual campeão, o Palmeiras busca o tricampeonato da Libertadores e tem na competição neste momento a maior chance de terminar a temporada com um título.

Isto porque a distância para o Galo no Brasileiro é de oito pontos após 21 rodadas, e o Flamengo tem melhor aproveitamento com dois jogos a menos. O matemático Tristão Garcia agora dá ao Palmeiras apenas 6% de chances de conquistar o campeonato – o Atlético tem 82%, e o Flamengo, 9%.

Desde que Abel Ferreira chegou, em novembro, o Verdão passou por todos os confrontos que teve na Libertadores e busca manter a escrita no Mineirão – para isso, basta um empate com gols ou vitória simples. Além disso, a equipe não perde fora de casa na competição desde 2019.

Abel Ferreira durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol — Foto: Cesar Greco

Uma eliminação para o Atlético-MG geraria pressão no clube, pois depois da última temporada de muito sucesso com a tríplice coroa (Paulista, Libertadores e Copa do Brasil), o time acumulou vices no início de 2021 (Supercopa, Recopa Sul-Americana e Paulistão), além da eliminação precoce para o CRB, na Copa do Brasil.