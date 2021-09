AO VIVO: Ato pró-Bolsonaro, que acontece nesta terça-feira em Rio Branco, inicia com orações e Hino Nacional

Acontece, nesta terça-feira (7) na Capital, um ato em favor do presidente Jair Bolsonaro. O ato é alusivo ao Dia da Independência (galeria de fotos no rodapé deste material).

Com cartazes, vestimentas com cores da bandeira brasileira e veículos, acreanos foram às ruas prestar apoio ao presidente, além de protestar contra recentes prisões de líderes políticos e o que consideram ‘arbitrariedades’ partindo do Supremo Tribunal Federal.

O ato tem concentração marcada no estacionamento do Estádio Arena da Floresta e segue em direção à região central da cidade.

Momentos antes da chegada de populares:

Manifestantes cantam Hino Nacional. Vídeo: ContilNet

Momento de oração, com membros da Jocum. Vídeo: ContilNet

Trajeto compartilhado

Fotos: ContilNet