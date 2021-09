Audiência Pública apresenta projeto do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Acre

A vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), presidiu a Audiência Pública desta sexta-feira, 24, que teve como tema o projeto do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Acre (UFAC).

O HU tem muitos objetivos, alguns deles é prestar assistência integral à população portadora de doenças, atendida por seus serviços hospitalares ou ambulatoriais, dar assistência integral ao paciente e apoio à família, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, no processo saúde-doença, além de assessorar o poder público em ações de saúde e realizar programas de saúde funcional.

Para a vereadora é uma grande alegria apresentar este projeto que é um sonho muito bem pensado e planejado. “É um prazer trazer a público o projeto do Hospital Universitário da UFAC, que eu muito carinhosamente nomeei como Hospital Universitário do Acre para que se torne um sonho coletivo. Tenho certeza que este Hospital virá para melhorar a saúde pública e virá como novidades que a sociedade agradecerá de ter aqui no Acre para cuidar da nossa gente”, pontua a parlamentar.

O Hospital também irá apoiar ações de ensino, pesquisa e extensão e promover assistência no âmbito das ciências da saúde. Também será integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Agradeço a doutora e vereadora Michelle Melo pela sua iniciativa em abraçar conosco esta ação tão importante. não é um Hospital da UFAC, mas sim do Estado do Acre. O objetivo é atender de uma forma mais qualificada nossa população. É uma alegria trazer este projeto aqui para vocês e a todos que estão nos assistindo no Youtube”, afirma a Professora e Doutora, Margarida de Aquino Cunha.

Já o pró-reitor de planejamento da UFAC, Alexandre Hid, explica que na região norte, apenas três estados não possuem um HU, Roraima, Rondônia e Acre. Hid diz também que será um hospital federal e único, sendo possível ver a importância da implantação deste projeto no nosso estado.

Ambulatório, centro cirúrgico, internação, apartamentos ou enfermarias e unidades de Terapia Intensiva são alguns dos serviços do hospital. Além disso, terá capacidade de manter pacientes em hemodiálise, oferecerá tratamento oncológico em serviços de radioterapia e quimioterapia, centro de diagnóstico por imagens de alta resolutividade e capacidade de gerar 1.800 empregos diretos.