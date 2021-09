Auxílio Diversão! Via Verde Shopping libera campanha de promoção nos ingressos do cinema

Começou na última quinta-feira, 16, a Promoção Auxilio Diversão no Via Verde Shopping para a alegria de toda a família. A campanha garante que todos, com qualquer idade acima de 2 anos, paguem meia nas entradas do cinema sendo válida também, para as salas 3D e Premium.

Escape Room 2 é a estreia da semana do Cine Araújo. Continuam em cartaz Shang Chi, After 3, Patrulha Canina, Pedro Coelho 2, Maligno e Mate ou Morra. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

Quem não gosta de um bom suspense misturado com terror? Escape Room 2, com certeza tem os dois e vai te prender na cadeira até o final. Na trama, seis jovens são jogados ainda inconscientes em várias salas de fuga, posicionadas em série, onde precisarão descobrir mais sobre as suas compatibilidades para conseguirem sobreviver ao desconhecido. Porém, tudo começa a ficar mais confuso quando eles descobrem que já jogaram esse jogo antes. Ficou curioso para saber mais? Já sabe, né? É só garantir o ingresso e aproveitar essa promoção imperdível.

E finalmente o tão aguardado lançamento da Marvel chegou. Desde a liberação do trailer, Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis está dando o que falar e os fãs já não viam a hora de assistir esse aclamado nas telinhas. Mas é como dizem “os humilhados foram exaltados”, pois a espera acabou. O longa conta a história de Shang Chi (Simu Liu), um rapaz que foi criado em reclusão por seu pai, sendo treinado em artes marciais. Porém, quando ele acaba tendo o seu primeiro contato com o resto do mundo, ele logo percebe que o seu pai não é tão bonzinho como dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar. Uma nova aventura está prestes a começar, então já garanta o seu ingresso no Cine Araújo e se prepare para esse filme que promete.

Contagem regressiva para o casal mais quente das telinhas encerrada. Tessa e Hardin estão de volta para o terceiro filme dessa saga amada no mundo todo, After – Depois do Desencontro. Após as reviravoltas e acontecimentos do último longa, Tessa e Hardin seguem com seu relacionamento ardente. Porém, nem tudo é um mar de rosas e os pombinhos se encontram em uma situação difícil ao precisarem decidir se o futuro de ambos continuará entrelaçado depois da formatura. A jovem deseja ir para Seattle e conquistar o emprego dos sonhos, já o rapaz deseja voltar para sua amada Londres, para ficarem juntos alguém terá que desistir de sua vontade. Como se não bastasse a relação balançada e o amor deles à prova, os dois ainda precisam lidar com as descobertas relacionadas à família de ambos.

Baseado na série de televisão de mesmo nome, Patrulha Canina agora chegou aos cinemas para a felicidade da criançada. No novo longa, Ryder e a Patrulha Canina precisam voltar a ação quando o maior rival da turma, Humdinger, se torna o Prefeito de Adventure City e começa a causar problemas. Enquanto um filhote precisa encarar seu passado em Adventure City, nossos heróis ganham a ajuda de uma nova aliada: a esperta basset Liberty. Para salvar os moradores, a equipe canina mais adorada precisa partir para mais uma missão e salvar o dia. Como já diz o lema: “Nenhum trabalho é grande demais, e nenhum filhote é pequeno demais.”

E o levado Pedro chegou para nos presentear com mais de suas travessuras na nova sequência Pedro Coelho 2. Após o final do primeiro filme, Bea e Thomas agora vivem como uma família junto dos coelhos, mas como sempre, Pedro não consegue controlar a sua personalidade arteira e acaba indo se aventurar para além dos jardins. No mundo descoberto fora do jardim, o coelho percebe que seu jeito rebelde incontrolável é algo admirado e quando a sua família coloca tudo em risco para procurá-lo, Pedro se encontra em um dilema sobre o tipo de coelho que deseja ser. Durante o segundo filme com muitas aventuras desse coelho divertido, acompanhamos o autoconhecimento de Pedro na sua jornada em um mundo diferente do seu.

Os amantes de filmes de terror não precisam ficar desapontados, pois a nova estreia do Cine Araújo, Maligno, é a dica da semana para vocês. No longa, a protagonista Madison (Annabelle Wallis) passa a ter pesadelos com pessoas sendo brutalmente assassinadas. Logo, a mulher descobre que não são apenas pesadelos, e sim, visões de assassinatos enquanto acontecem. Então, Madison se vê em uma situação em que precisa impedir os crimes, ao descobrir que todos estão relacionados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Curiosos para saber o desfecho dessa história? Garanta já, seu ingresso no site.

Vocês já imaginaram se precisassem reviver a própria morte repetidamente? É isso o que acontece com o protagonista em Mate ou Morra, uma das mais novas estreias do Cine Araújo. Durante a história, acompanhamos Roy Pulver (Frank Grillo), um ex-agente das forças especiais que se encontra preso em um loop temporal revivendo a sua morte diversas vezes. Então, decidido a por um fim nisso, ele resolve procurar as pessoas responsáveis por trás dessa situação nada agradável.

PROGRAMAÇÃO