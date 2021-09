Auxílio Emergencial: conheça o calendário de pagamentos da 6ª e 7ª parcela do benefício

Na última terça-feira (31), a Caixa Econômica Federal (CEF) concluiu o pagamento da quinta parcela do Auxílio Emergencial no modelo de depósito na poupança digital. Postergado, o benefício ainda contará com mais duas cotas neste ano, antes de ser descontinuado.

A sexta parcela do programa começará a ser creditada para o grupo em geral na poupança digital a partir do dia 21 de setembro, quando beneficiários nascidos em janeiro serão contemplados. Na sequência, dia após dia, o cronograma será seguido, com a previsão de encerramento dos pagamentos no dia 30 de setembro, quando brasileiros nascidos em dezembro serão atendidos.

A sétima cota do Auxílio Emergencial, por sua vez, terá pontapé inicial no dia 20 de outubro e será concluída no dia 30.