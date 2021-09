Auxílio Emergencial: saiba por que uns recebem 6ª parcela dia 17 e outros dia 21

A Caixa Econômica Federal criou diversas regras para os pagamentos do auxílio emergencial 2021. Com a inclusão dos beneficiários do Bolsa Família no auxílio, o banco criou um calendário para este público e outro para a programação dos beneficiários específicos do programa.

Por já receberem uma renda do governo federal, os beneficiários do programa Bolsa Família que optaram por receber o auxílio emergencial (a opção é possível, pelo fato de o auxílio ser mais vantajoso em alguns casos) estão no primeiro calendário de pagamentos. Eles terão acesso à 6ª parcela a partir dia 17 de setembro (sexta-feira).

O calendário terá início com os cidadãos inscritos no programa Bolsa Família com o final do NIS 1. Este público consegue sacar o benefício em espécie ou movimentá-lo imediatamente após ser creditado na conta Poupança Social Digital.

Já os beneficiários inscritos no programa Auxílio Emergencial têm um calendário diferente de pagamentos, que inicia a partir do dia 21 de setembro (terça-feira), para os nascidos em janeiro. Para este grupo, o saque só é permitido alguns dias após o dinheiro ser depositado.

Além disso, a distribuição dos valores também é diferente. O beneficiário do Bolsa Família recebe o pagamento conforme dígito final do Número de Identificação Social (NIS), já o público do Auxílio propriamente tem a mensalidade concedida conforme o mês de nascimento.

Confira os calendários da 6ª parcela a seguir: