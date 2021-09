Avó leva neto para fazer teste de DNA sem os pais saberem: “Não era parecido com a mãe”

Um usuário do Reddit fez um desabafo contando que descobriu que os pais haviam feito um teste de DNA no neto para ter certeza que ele era da família. O homem havia se casado com Sonya que conheceu em um restaurante, ela era garçonete.

E desde então os pais nunca aceitaram o relacionamento, quando ele a pediu em casamento os pais não deram a benção alegando que Sonya só estava interessada em viver um sonho americano. Ele os acusou de serem racistas e os afastaram.

Assim que o primeiro filho Garreth nasceu os pais entraram em contato querendo conhecer o neto e se aproximarem, foi então que um dia o usuário da plataforma escutou a mãe conversando com o bebê, e ela disse: “Você não é o bebê mais fofo de todos? Estou tão feliz em confirmar que você é realmente meu neto”

Ela não sabia que o filho estava por perto, então quando ele foi questioná-la sobre o que ela estava querendo dizer, ela ficou sem reação e tentou mudar de assunto. Ele insistiu em fazê-la falar, até que ela confessou que realizou um teste de DNA no bebê secretamente.

A mulher usou como desculpa o argumento de que não confiava na esposa do filho, e que a criança não se parecia nada com ele. Furioso, ele mandou os pais embora, e não contou nada para a esposa sobre o ocorrido, mas depois de 2 semanas ela questionou a ausência deles, então ele foi obrigado a contar.

Sonya ficou arrasada, pois sempre buscou a aprovação dos sogros, e disse que não queria que eles fizessem parte da vida da criança. O pai concordou alegando que aquela atitude havia sido errada.

Os pais do usuário ligaram para ele questionando o por que não podiam visitá-los, depois de ter explicado tudo eles ainda o chamaram de ingrato e cruel. Ele concluiu o post perguntando se ele havia tomado a decisão certa em afastar os pais da criança após o ocorrido.

Muitos usuários ficaram do seu lado dizendo que avós tóxicos só irão fazer com que o neto se vire contra o filho, e isso não é saudável. Uma usuária comentou: “Se eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, não deveriam ter escondido” e outra acrescenta: “É um grande tapa na cara, não apenas para sua esposa, mas para você também. Seus pais mostraram que não confiam no seu relacionamento, nas suas decisões, na sua autonomia ou na de seu filho”.