Band bate o martelo e define nome de programa de Faustão; saiba qual

O nome do novo programa de Fausto Silva já foi definido. A partir de janeiro de 2022, o apresentador vai comandar o Faustão na Band. Na nova emissora, o veterano vai enfrentar uma maratona e irá ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h45. A equipe de produção já trabalha nos detalhes da atração.

Outras novidades sobre o projeto do ex-Globo devem ser divulgadas no próximo dia 30, quando a emissora apresentará para o mercado publicitário a programação planejada para 2022. O nome do programa foi divulgado em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Para dar mais espaço ao programa diário de Faustão, a Band estuda finalizar a produção do telejornal Band Notícias, que vai ao ar às 22h. A ideia é que o veterano entregue o horário para a linha de shows da TV de Johnny Saad. A emissora quer um horário nobre forte no ano que vem, pois a interpretação é que se pode incomodar o SBT na faixa mais importante da TV brasileira.

Como o Notícias da TV adiantou, o novo programa de Faustão terá o apresentador à moda antiga: sem tantos formatos comprados e com mais improvisação no palco. Um dos quadros que serão revividos é o Pizza do Faustão, que deixou de ser feito na Globo.

A ex-Miss Brasil Júlia Gama está no elenco da atração. As bailarinas do Faustão, que estavam com o apresentador no Domingão do Faustão (1989-2021), também estão sendo contratadas para atuar no programa. Grande parte da equipe de produção que era da Globo trocou de canal.

Em janeiro deste ano, Faustão decidiu deixar a empresa onde trabalhava desde 1989. No final de abril, o comunicador fechou um contrato de cinco anos com a Band, emissora que o projetou nacionalmente nos anos 1980.

Fausto Silva comandou o último Domingão em 6 de junho. Em 17 de junho, a Globo comunicou a rescisão do contrato de Faustão –o apresentador iria ficar na emissora até dezembro de 2021.