⁣Durante uma agenda em Xapuri, enquanto caminhava pela cidade, próximo a igreja de São Sebastião, vi uma barbearia. Me aproximei, entrei não vi ninguém, perguntei no comércio ao lado quem era o proprietário e o rapaz me falou que era o seu Luzil. ⁣

⁣

Seu Luzil é o barbeiro mais antigo da cidade de Xapuri e mantém a tradição desde o início do seu trabalho, desde a cadeira do cliente, tesoura, pentes, decoração interna… Seu Luzil além de um profissional tradicional da cidade é uma fonte de histórias. ⁣

Veja mais fotos da barbearia do Seu Luzil abaixo: