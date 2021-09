Batida frontal de motos, no São Francisco, deixa dois motociclistas desacordados e feridos

Os motociclistas Diego Nascimento da Silva, 34 anos, e José Antônio Ferreira de Paiva, 39 anos, acabaram feridos após uma colisão frontal entre as duas motocicletas na noite deste sábado (4), na estrada do São do Francisco, no bairro Eldorado, região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, as duas motocicletas trafegavam em sentido contrário, quando colidiram de frente. Ainda segundo as informações de populares, um dos pilotos estava em alta velocidade possivelmente alcoolizado e vinha fazendo manobra arriscada na pista.

No impacto, os motociclistas foram arremessados contra o asfalto e bateram as cabeças, ficando desacordados e com muitas escoriações espalhadas pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para o local, sendo as duas avançadas. Após um trabalho muito rápido e intenso, as duas vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. De acordo com os socorristas, José quebrou o fêmur.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas.