Bebê de 1 ano é picado por cobra jararaca em quintal de casa da avó

Um bebê de 1 ano picado por um filhote de jararaca em Blumenau, no Vale do Itajaí, sobreviveu após o animal ser identificado pelos médicos. A serpente foi levada ao Hospital Santo Antônio junto com o menino e, no atendimento, a equipe conseguiu identificar a espécie e encontrar o antídoto. Ele segue hospitalizado e o estado de saúde é considerado estável, segundo a família.