Bebê do Acre morre após passar por duas cirurgias no coração em SP; polícia investiga se houve erro médico

A Polícia Civil vai investigar a morte de um bebê de 11 meses que passou por dois procedimentos cirúrgicos no coração em São José do Rio Preto (SP). A mãe e a criança saíram do Acre, onde moram, até o interior de São Paulo para fazer a cirurgia por causa de um problema no coração. O óbito foi constatado no domingo (19), no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).