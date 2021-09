Bebê se engasga com pedaço de folha durante sessão de fotos e é salva por fotógrafa

A última “arte” da Clara, de 11 meses de idade, tinha sido tentar colocar uma formiga na boca em casa, mas, nem de longe, os pais imaginariam que ela fosse engasgar com folha seca, durante ensaio em uma praça no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O fato ocorreu há 6 dias e susto só não foi maior porque a fotógrafa Taygra Prates, de 26 anos, realizou a manobra de desengasgo na bebê enquanto o pai falava com o Corpo de Bombeiros e a mãe tentava conter o desespero.