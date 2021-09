Bebedeira acaba com homem morto com facada no peito em Rio Branco; ele morreu antes da chegada do Samu

Um homem identificado Uylque Marreiro Ipolito, de 39 anos, foi morto com um golpe de faca na madrugada desta sexta-feira (24), na rua Natal, no bairro Waldemar Maciel, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava participando de uma bebedeira com amigos em uma residência, quando houve um desentendimento que acabou em luta corporal. Uma pessoa ainda não identificada pela polícia, pegou um faca e desferiu um golpe no peito de Uylque, que acabou morrendo antes da chegada do Samu. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Uylque já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O perito constatou que o homem foi morto com um único golpe no peito.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).