Belfort mantém viva chance de revanche contra “Spider”, mas no boxe

Protagonistas de uma das lutas mais marcantes do UFC estarão no centro dos holofotes, mas desta vez no boxe.

Neste sábado (11/9), Vitor Belfort e Anderson Silva estão em cena novamente, mas em lutas separadas. Os dois participarão de um evento no pugilismo.

Em entrevista publicada pelo portal “GE”, Belfort não descartou a possibilidade de um reencontro.

Depois da derrota cinematográfica no UFC 126, em 2011, Belfort comentou que poderia buscar uma revanche contra o paranaense na nova modalidade.

“Com certeza (Anderson é um adversário que enfrentaria no boxe). Tem uma lista boa e acho que é isso, esperar, aguardar. Eu tenho muita vontade de criar algumas lutas legendárias, isso que me faz motivar para eu poder acordar e treinar, então espero que em breve a gente pode ter vários oponentes muito bons”, declarou Vitor.

Mas o ex-lutador de MMA não parou por aí. Vitor elencou uma série de adversários com quem pretende fazer seus duelos dentro do boxe.

“Meu sonho é poder fazer com que os dois esportes (MMA e boxe) se encontrem e a gente consiga fazer lutas históricas que nunca foram feitas. Espero poder lutar com o Canelo no 185 (libras) espero também lutar com o Oscar De La Hoya, espero lutar com pesos pesados como Lennox Lewis, Klitschko Brothers “

Belfort enfrentará no evento deste sábado Evander Holyfield, grande nome da modalidade. Originalmente a luta seria contra Oscar De La Hoya, mas o pugilista medalhista olímpico acabou testando positivo para Covid e não poderá entrar no ringue.

Já Anderson vai encarar outro velho conhecido dos fãs de MMA. O adversário brasileiro será o americano Tito Ortiz, que começa a dar seus primeiros passos no boxe.

As lutas serão realizadas na Flórida, nos Estados Unidos.