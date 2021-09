Bittar critica artistas contrários à estrada de Pucallpa e dispara: “Não vejo preocupação com quem mora lá”

O senador Márcio Bittar (MDB/AC), um dos principais entusiastas da abertura de uma estrada entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, cortando o Parque Nacional da Serra do Divisor – que é o local de maior biodiversidade da Amazônia -, usou o seu perfil nas redes sociais para criticar artistas brasileiros e internacionais que repudiaram o projeto e saem em defesa da Amazônia.

Em seu discurso, o relator do orçamento citou a modelo Gisele Bündchen e os atores Leonardo DiCaprio, Marcos Palmeira e Christiane Torloni.

“Não é a primeira vez que artistas internacionais e nacionais se posicionam sobre a Amazônia e contra uma estrada que pode acontecer entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, porque segundo eles, a obra vai passar por dentro da floresta”, argumentou o político.

“Eu não vejo nenhuma preocupação com quem mora lá dentro. Eles não conhecem nossa realidade e não estão preocupados com os homens, mulheres e famílias desempregadas, na miséria e na pobreza, com a falta de saneamento básico, esgoto e água”, continuou.

Na ocasião, Bittar afirmou que a “lei de Deus” é utilizar os recursos naturais para a prosperidade.

“Nós é que temos cuidar dos nossos interesses. Temos que utilizar os recursos naturais para prosperarmos. Essa é a lei de Deus”, finalizou.