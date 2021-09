Bittar participa de lançamento da pedra fundamental de instalações da Santa Casa em Rio Branco

Foi realizada no fim da tarde desta quinta-feira (23), a cerimônia de lançamento da pedra fundamental das futuras instalações hospitalares e aquisição de equipamentos hospitalares da Santa Casa da Amazônia, em Rio Branco.

O evento contou com a participação do vice-governador do Acre, major Wherles Rocha, da professora Marcia Bittar, senador Sérgio Petecão, prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, o senador Marcio Bittar, responsável por alocar a emenda parlamentar que possibilita a aquisição.

No evento Marcio relembrou a última eleição quando foi eleito o senador mais votado do Estado, agradecendo a confiança de Gladson e Petecão que lutaram para que ele fosse eleito.

“Quando foi na reta final da campanha final, 30 dias antes, Petecão já estava eleito e Gladson também, só tinha uma coisa que causava emoção no estado: quem seria o novo senador, se Jorge Viana ou eu, e eles se dedicaram a pedir votos para mim e aqui estou eu”, disse o senador.