Bolsonaristas do PSL e DEM rejeitam a fusão dos dois partidos

Parte desses irá para onde for Bolsonaro, no momento sem partido. Entre os que ensaiam a diáspora, Carla Zambelli (SP), Coronel Tadeu (SP) e Bia Kicis (DF), todos do PSL. No DEM, os bolsonaristas fazem as contas para saber o que será melhor para eles. Peça-se tudo a um político, menos que se suicide.

PSL e DEM têm juntos 81 parlamentares na Câmara e no Senado. Mesmo com a possível debandada, futuros dirigentes do novo partido estimam que até março próximo poderão alcançar a cifra de 100, atraídos pelo dinheiro do fundo partidário a ser gasto nas campanhas e o tempo de propaganda no rádio e na televisão.