Bolsonaro vai a posto médico do Palácio do Planalto; Secom não dá detalhes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi até o departamento médico do Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (1°/9). O posto fica localizado no anexo do palácio, próximo ao gabinete da Vice-Presidência.

O mandatário deixou a residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada, às 7h e deu entrada no posto médico poucos minutos depois. Ele deixou o local por volta de 7h40 e seguiu para a base aérea, onde há previsão de decolagem ao Rio de Janeiro.

Questionado por repórteres se estava bem, Bolsonaro caminhou alguns metros e acenou para a imprensa. Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) não detalhou o estado de saúde do presidente.

Nesta quarta, Bolsonaro tem previsão de agenda no Rio, em solenidade de entrega de medalhas para militares atletas que participaram das Olimpíadas Tóquio 2020. O evento é organizado pelo Ministério da Defesa e vai ocorrer às 11h no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan).

Na agenda oficial divulgada pela Secom, Bolsonaro parte de Brasília para o Rio às 8h40. Ele deve regressar à capital no meio da tarde. Não há outros compromissos oficiais.