Boxeador com tatuagens nazistas causa revolta; Federação é criticada

Uma luta de boxe na Itália causou uma enorme revolta no final de semana. A torcida que acompanhava o confronto entre Michele Broili e Hassan Nourdine se surpreendeu ao descobrir que Broili tem várias tatuagens neonazistas no corpo. Ao jornal La Stampa, Nourdine, de 34 anos, afirmou que ficou chocado quando entrou no ringue e viu as tatuagens. Ele nasceu no Marrocos e foi tratado como herói por ter vencido o título da categoria Super-Pena na cidade de Trieste, nordeste da Itália.

Autoridades esportivas investigam agora como um boxeador que tem uma tatuagem de uma bandeira com a inscrição SS, referente a Scutzstaffel (Esquadrão de Proteção) do Partido Nazista, foi permitido a se associar à Federação Italiana de Boxe, que recebeu duras críticas pela falta de ação no caso.