“Brasil com Zeca”: Acre é apresentado em programa da TV Globo com culinária e cultura

O Acre foi escolhido como o destino do programa “Brasil com Zeca”, comandando pelo jornalista e apresentador Zeca Camargo, para ser homenageado.

Em cada um dos episódios um Estado do país está sendo apresentado.

A convidada especial do programa para mostrar a cultura e a culinário do Acre será a conterrânea e ex-BBB Gleici Damasceno – que disse em entrevista que vai fazer acontecer.

“De tantas qualidades do povo acreano, herdei dos meus conterrâneos isso de ser muito batalhadora e buscar as coisas. Fazer acontecer. As pessoas duvidam da nossa existência, a gente sempre precisou se reafirmar”, destacou a acreana.

O programa está sendo exibido no site UOL.

Durante o programa, o jovem chef Júnior Marinho mostrou como se faz a baixaria – o tradicional prato acreano – e ainda contou a história da iguaria.

Confira o programa: