Brasil tem 129 concursos abertos, com 16 mil vagas e salários de até R$ 32 mil

A Caixa Econômica Federal divulgou o edital de abertura para o seu novo concurso público na área bancária. São mil vagas efetivas para candidatos com deficiência (PcDs), sendo 800 em ampla concorrência e 200 reservadas aos inscritos que forem negros.

As oportunidades serão destinadas para os cargos de Técnico Bancário Novo (âmbito nacional) e Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação (polo do Distrito Federal). Fora as mil vagas efetivas, também haverá cadastro reserva para outros 100 postos. O salário ofertado é de R$ 3 mil com jornadas diárias de seis horas.