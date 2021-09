Bruninho cita “frustração muito grande” com Tóquio e revela ainda não ter conseguido rever os jogos

Capitão da seleção brasileira de vôlei e principal jogador do grupo comandado por Renan Dal Zotto, Bruninho admitiu que ainda não reviu os jogos das Olimpíadas de Tóquio. O levantador disse que a cicatriz pela derrota para a Argentina na briga pela medalha de bronze no Japão ainda está aberta, apesar de o Brasil ter conquistado o título sul-americano em cima dos rivais, no início do mês.