Campanha Mesa Brasil Urgente do Sesc arrecada e distribui 720 cestas básicas no Acre

O Sesc lançou em julho a campanha Mesa Brasil Urgente, com a proposta de formar uma rede de solidariedade com empresas de todo o País para a intensificação das ações de combate à fome. No Acre, o Mesa Brasil do Sesc recebeu por meio da Campanha Mesa Brasil Urgente: Juntos Contra a Fome, o repasse financeiro de R$ 50 mil para aquisição de 720 cestas básicas, atendendo 23 instituições sociais e mediadoras cadastradas no Programa Mesa Brasil, 420 famílias e beneficiando num total de 2.717 pessoas atendidas pelo programa.

Desde o início da pandemia, no ano passado, o programa Mesa Brasil do Sesc viu aumentar os pedidos de instituições sociais em busca de apoio para o atendimento às famílias assistidas. Mesmo diante da situação adversa, o programa vem registrando crescimento nas doações.

A gerente de Assistência do Departamento no Sesc, Marizete Melo, explica que as empresas buscam redes com credibilidade para garantir que as doações cheguem de fato a quem precisa e da forma mais rápida possível. “A fome está em franca expansão e exige medidas urgentes nesse momento de pandemia e através dessa campanha beneficiamos famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar”, explica.

O Mesa Brasil do Sesc atua desde 1994 e mantém, em nível nacional, parcerias permanentes com mais de 50 grandes empresas nacionais e multinacionais de diferentes segmentos, além de entrepostos de hortifrúti, propriedades rurais e pequenos comércios. Ao todo, o programa conta com mais de 2.600 parceiros em todo o País e as doações chegam a cerca de 3,4 milhões de pessoas por meio das 6 mil entidades assistenciais cadastradas. Em 2020, foram distribuídos mais de 50 milhões de quilos de alimentos em todo o país.

Contatos Mesa Brasil: 0800-647-3007/3223-853, [email protected], Avenida Getúlio Vargas nº 2473, Bosque (Sesc Bosque)