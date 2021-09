Campeonato Acreano: Tourão do Humaitá terá cinco baixas na estreia do returno

Após a conquista do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021, o Humaitá perdeu para a sequência da competição o trio formado pelos jogadores Xavão (lateral direito), Kariri (meia) e Dodô (atacante). Os três atletas optaram por deixar o clube.

Com a saída do trio (Xavão, Kariri e Dodô), a diretoria do Tourão do Humaitá pode ir ao mercado nos próximos dias para contratar alguns jogadores para suprir a saída desses atletas.

O Tourão tem estreia confirmada na disputa do returno para quinta-feira (16), às 17h, no estádio Florestão, contra o Rio Branco. O técnico Marcio Parreiras para o confronto ganha mais duas baixas. O volante Marquinhos e o goleiro Martins cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Parreiras terá como opção o volante Matheus e o goleiro Marcão.