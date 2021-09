Campeonato Feminino começa dia 19/9; cinco equipes brigam pelo título

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou na tarde desta quinta-feira (2) a tabela do Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2021.

Cinco equipes disputam a competição: Andirá EC, Assermurb AD Vasco da Gama, Rio Branco e São Francisco.

A primeira rodada está agendada para o dia 19 de setembro com rodada dupla no estádio Florestão.

No primeiro duelo, às 7h30, o Vasco da Gama encara o Andirá. No jogo de fundo, às 9h30, será a vez do confronto entre Rio Branco e São Francisco.

Conforme o regulamento da competição, as cinco equipes jogo entre si em turno e returno. A cada final de turno, o campeão será a equipe que somar o maior número de pontos. Caso um clube vença os dois turnos, será declarada campeã.