Candidata de Bolsonaro no Acre, Márcia Bittar abre o jogo sobre 2022 ao ContilNet: “Sei onde quero chegar”

A pré-candidata ao Senado no Acre, Márcia Bittar, é a candidata do presidente Jair Bolsonaro e já teve seu nome lançado pelo senador Marcio Bittar para a disputa pela única vaga para ocupar uma cadeira no Senado Federal a partir de 2023. Em entrevista ao ContilNet, ela abriu o jogo sobre o trabalho que vem fazendo.

Ainda sem partido, Márcia já começou a viabilizar seu nome e tem percorrido os municípios acreanos para isso e ela diz ter consciência de que disputa com nomes fortes: na base do governo, além de Márcia, disputam o apoio de Gladson Cameli, Mailza Gomes, Alan Rick, Jéssica Sales e Vanda Milani. E Márcia sabe que são nomes de peso, mas isso não a assusta ou se deixa intimidar: “Sigo fazendo o meu, sem olhar para os lados. Sei onde quero chegar”.

Márcia Bittar conversou com a jornalista Nany Damasceno sobre sua pré-candidatura ao Senado/Foto: ContilNet

Apesar de nunca ter disputado nenhuma eleição como candidata, ela traz em sua bagagem uma vasta experiência: gerenciou as duas últimas eleições do senador Márcio Bittar, quando ele foi eleito o deputado federal mais votado do Acre e em seguida, a de senador.

“Eu quero somar, quero estar ao lado do Marcio no Senado, lutando por recursos para o Acre”.

Ainda na entrevista, Márcia falou sobre o que pensa a respeito do fundo eleitoral e defendeu o voto auditável e garantiu que o presidente Bolsonaro virá ao Acre em breve: “Só estamos tentando ajustar a agenda dele”.

https://youtu.be/_wviUeVb3uE

