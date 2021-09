Carla Diaz, após interpretar Suzane Von Richtofen, abre o jogo sobre o filme e entrega relação com Leonardo Bittencourt

Carla Diaz, atualmente em cartaz nos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, resolveu interagir com os seus fãs e tirou dúvidas sobre a atração que fala do crime cometido por Suzane Von Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos.

“Com certeza foi muito desafiador, em 29 anos de carreira ainda não tinha vivido a experiência de fazer uma personagem baseado num caso real, ainda mais se tratando de uma história estarrecedora como essa”, afirmou Carla. Além disso, a ex-BBB21 afirmou que a cena mais difícil acabou sendo a sequência no tribunal.

Ainda interagindo com os seus seguidores, Carla Diaz foi questionada sobre trabalhar ao lado de Leonardo Bittencourt, que viveu Daniel Cravinhos. “Como foi trabalhar ao lado de um ator incrível como o Léo?”, quis saber o internauta. Foi incrível, só nos sabemos como foi importante essa parceria, inclusive com toda a equipe para esse projeto dar certo. Afinal, estávamos gravando dois filmes ao mesmo tempo!”, respondeu a artista.

Dessa forma, a atriz também divulgou alguns registros de quando realizou o teste para gravar o filme. “Olha aí as fotos desse dia, como eu estava nervosa”, avisou ela antes de exibir as fotos.

“Foi bem intensa, desde o começo com a Lala nossa preparadora, junto com os workshops com a Ilana Casoy e nosso diretor Mauricio Eça, até a caracterização de cabelo e figurino”, respondeu ela.

Por fim, Carla Diaz também revelou em quanto tempo os filmes foram gravados: “Os dois filmes foram gravados em 33 dias, fora o tempo de preparação de uns 4 meses que antecedeu as gravações”.