Carlos Bolsonaro vai se casar com gaúcha de família tradicional

Filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Carlos Bolsonaro (Republicanos) está prestes a subir ao altar. O vereador do Rio de Janeiro vai unir as escovas de dente com Geórgia Paiva Azambuja, neta de políticos tradicionais e filha de produtores rurais de Bagé, no Rio Grande do Sul.

De acordo com Rosane Oliveira, do jornal “Zero Hora”, a informação foi divulgada por Dulce Azambuja, tia e madrinha da loira.

A parente, inclusive, até informou a data da cerimônia: 26 de março do próximo ano, em Porto Alegre.

Aos 38 anos de idade, Carlos estaria se relacionando com Geórgia, de 25, desde a última eleição. Inclusive, o político costuma ir com bastante frequência à propriedade dos pais da jovem. Contudo, o rapaz também foi visto com outras moças nos últimos anos.

Oficialmente, os dois nunca fizeram uma aparição pública juntos. Além disso, as famílias não se seguem nas redes sociais. A decisão teria sido tomada para manter a discrição em torno do romance. No Facebook, porém, Geórgia é amiga da sogra, Rogéria Nantes Bolsonaro.