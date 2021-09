Carro capota na estrada de Sena; mulher sofre fratura e idoso fica ileso 

Três moradores de Sena Madureira passaram por momentos de tensão na última sexta-feira (10), em razão do capotamento de um carro na altura do km 72, BR-364, sentido Rio Branco a Sena. Yerles Nobre retornava da capital na companhia de sua mãe e de um idoso quando o acidente aconteceu.

De acordo com informações, o pneu dianteiro direito teria estourado e Yerles que estava à frente do volante tentou desviar outro veículo que vinha no sentido contrário. O carro, da marca Chevrolet, capotou ao menos três vezes e caiu à margem da rodovia.

O motorista, segundo consta, ficou com alguns hematomas no rosto e na cabeça, porém, sem gravidade. Sua mãe, a dona Raimunda Nobre, sofreu fratura na clavícula e o idoso saiu praticamente ileso do capotamento. Todos utilizavam o cinto de segurança.

“Creio que Deus ainda tem um propósito em nossas vidas porque pela gravidade do acidente foi, de fato, um livramento. Acredito muito em Deus e Deus já meu deu tantas bênçãos. Só tenho a agradecer por essa de estar vivo juntamente com a minha mãe e o senhor Toinho, da congregação Cristã no Brasil”, comentou Yerles.