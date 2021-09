Casal choca com posição sexual, causa pane e leva multa de R$ 111 mil

Dois casais foram colocados à prova máxima em “Brincando com Fogo: América Latina”, mas acabaram não resistindo a uma noite na suíte privativa nos novos episódios do reality show da Netflix, que foram liberados hoje. As duplas desfrutaram de uma maratona sexual no quarto mais luxuoso do programa, e fizeram com que todos os participantes perdessem boa parte do prêmio de US$ 100 mil (mais de R$ 530 mil).

Nico e Flor foram um dos casais escolhidos para estreitar o relacionamento. Eles deveriam vencer a tentação, evitando qualquer troca de contato físico. O que não aconteceu. Os dois aproveitaram ao máximo a oportunidade. A temperatura esquentou tanto que causou um curto-circuito em Lana, a assistente virtual que monitora todos os casais do programa.

“Agora entendo como é derreter depois de uma noite intensa”, disse a coach virtual, que precisou ser reconfigurada. Lana funciona como uma espécie de inteligência artificial de “Brincando com Fogo”, e cabe a ela determinar as regras a serem seguidas pelos participantes.

Em detalhes, Lana avisou que o par cometeu várias violações. E mesmo ela, com conhecimento aprofundado sobre relacionamentos amorosos, admitiu surpresa pela criatividade de Nico e Flor na hora do sexo.

Houve beijos, sexo oral de Flor para Nico e sexo oral de Nico para Flor. Coito e outras situações sexuais que eu não sabia que eram possíveis.

Pela noite de prazer intenso, os dois receberam uma multa de US$ 21 mil, o que corresponde a mais de R$ 111 mil. Flor tentou se justificar, dizendo que foi impossível não ceder ao desejo carnal: “Como eu iria resistir à berinjela?”.

Somando estas e outras infrações, o saldo do prêmio foi atualizado para US$ 32 mil, ou quase R$ 170 mil.

Suite vira “Sodoma e Gomorra”

Apesar da maior infração cometida até agora em “Brincando com Fogo Latino” por Flor e Nico, não foram eles que inauguraram a suíte do reality show. Quem estreou o quarto foi o casal Joel e Lilian.

“Lilian me excita. Meu tesão vai de um a mil em segundos”, disse Joel.

A dupla também não conseguiu se segurar. Pelos beijos, carícias, sexo oral e a transa em si acabaram perdendo US$ 18 mil (mais de R$ 95 mil) do prêmio. A narradora do programa ainda usou uma referência de um evento bíblico ao definir o tamanho do estrago:

Agora sabemos que transformaram a suíte em Sodoma e Gomorra— Lana, assistente virtual de ‘Brincando com Fogo’

De acordo com o texto bíblico do livro de Gênesis, as duas cidades foram destruídas por Deus devido aos pecados de seus habitantes.

Os novos episódios ainda foram marcados pelas eliminações de Manuela e Dadvian, que não conseguiram estabelecer uma relação mais profunda, e entrada dos novatos Clovis e Jessica. Situações tensas também foram vividas pela convivência, como o ciúme de Carolina ao ver a aproximação entre seu affair, Israel, e Daiana.

Os próximos capítulos de “Brincando com Fogo: América Latina” serão liberados daqui a uma semana.