Casal faz ensaio de casamento em caminhão de coleta de lixo em homenagem ao noivo: ‘Profissão linda’, diz mulher

Márcia Andriotti usou vestido de noiva e Paulo Ribeiro da Silva manteve o uniforme de trabalho na sessão de fotos; casal de Birigui (SP) vai oficializar a união neste sábado (11).



Casal faz ensaio fotográfico de casamento em homenagem ao noivo coletor de lixo em Birigui (SP)

É tradição que os noivos façam sessões de fotos antes do casamento, mas um casal de Birigui (SP) escolheu um cenário inusitado para eternizar a união: um caminhão de coleta de lixo.

Ao G1, Márcia Andriotti, de 45 anos, contou que a sessão de fotos foi feita em homenagem à profissão do noivo Paulo Ribeiro da Silva, de 48 anos, que é coletor de lixo.

Para as fotos, a noiva seguiu a tradição e usou vestido de noiva, véu e grinalda, enquanto o noivo manteve o uniforme de trabalho. O resultado foi um registro inusitado, divertido e também romântico.

A ideia de fazer o ensaio no caminhão partiu de uma sobrinha da noiva, que aceitou a sugestão. “Foi uma sensação muito boa. Eu jamais esperava isso. Ela é uma mulher muito carinhosa, dedicada e me dá muita força no meu serviço. Eu quase chorei quando ela falou”, conta Paulo.



Para Márcia, a profissão do noivo é importante e proporcionou às fotos um significado ainda mais especial.

“É uma profissão linda. Ele trabalha de manhã, à tarde, à noite, de feriado, com chuva ou sol, não tem Natal, não tem ano novo; eles trabalham direto”, diz. “No dia, foi um conto de fadas. Ficou muito lindo. É um sonho. Saiu melhor do que a gente esperava.”

O casal contou ao G1 que se conheceu em um site de relacionamentos. Após engatarem no namoro, Márcia morava em Lins (SP) e se mudou para Birigui, cidade onde Paulo já trabalhava.

“A gente resolveu oficializar a união. Já fazia tempo que nós estávamos querendo, mas não dava certo por causa da situação financeira”, conta Márcia.

Mas o sonho vai se tornar realidade na noite deste sábado (11). O “sim” será em uma área verde e ao ar livre, como a noiva sempre quis.

“Estou ansioso. Eu consegui a chácara de um amigo para fazer na área verde, que era o sonho dela. A gente correu atrás do sonho, algumas pessoas estão nos ajudando e nós estamos batalhando”, diz Paulo.



