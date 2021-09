CBF atualiza números e Marta passa Pelé na artilharia da Seleção

A CBF atualizou os números de Marta com a camisa da Seleção Brasileira e a jogadora passou Pelé em número de gols marcados defendendo o Brasil. Marta tem 116 gols em 171 jogos contra 77 tentos em 92 partidas do Rei. A informação é do jornal O Globo.

A CBF atualizou os números de Marta com a camisa da Seleção Brasileira e a jogadora passou Pelé em número de gols marcados defendendo o Brasil. Marta tem 116 gols em 171 jogos contra 77 tentos em 92 partidas do Rei. A informação é do jornal O Globo.