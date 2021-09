CBF marca Assembleia Geral que pode confirmar afastamento de Caboclo

O destino de Rogério Caboclo no comando da CBF está perto de ser definido. No dia 29 de setembro, quarta-feira da próxima semana, a entidade se reunirá em Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a mais recente decisão do Comitê de Ética sobre o afastamento do ex-mandatário pelo prazo de 21 meses após investigações sobre caso de assédio moral e sexual contra uma funcionária.

Pelo estatuto da CBF, a decisão da Comissão de Ética da entidade precisa ser referendada pelos presidentes das federações. A comissão pode inocentar o presidente afastado ou sugerir de advertência a afastamento definitivo — mas, para isso, pelo menos três-quartos dos dirigentes de federações estaduais precisarão dar aval. “Levando em conta a relevância do assunto a ser tratado, contamos com a indispensável presença de todas as Federações filiadas”, finaliza a nota assinada pelo presidente interino Ednaldo Rodrigues.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!