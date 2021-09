CBV muda regulamento em prol de atletas-mães após apelo de Maria Elisa

Uma postagem longa, de coração aberto, viralizou nas redes sociais. Quase um mês depois, às vésperas do início da temporada 2021/2020 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Maria Elisa pode comemorar com orgulho os frutos do seu desabafo. O novo regulamento aprovado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) prevê que atletas que voltarem a jogar em até 18 meses após afastamento por gravidez não perderão pontos no ranking.