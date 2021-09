Celular que carregava em tomada pega fogo e incendeia casa; vídeo mostra estragos

Três cômodos de uma casa, na QE 26 do Guará II, no Distrito Federal, foram totalmente destruídos por um incêndio. A suspeita é que as chamas tenham começado depois que um celular que carregava na tomada da sala pegou fogo. A Polícia Civil investiga.

O caso ocorreu no dia 31 de agosto. Cynthia Lima mora na casa com o marido e a filha de 12 anos. Ela conta que acordou de madrugada para beber água e viu o incêndio assim que abriu a porta do quarto. Apesar do susto, ninguém se feriu.