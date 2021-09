‘Centrão deve desembarcar por sobrevivência eleitoral’, afirma cientista político

O cientista político Fernando Limongi, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Senado são as instituições que sobraram no contraponto à atuação do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-PI) “passou pano” ao pedir “pacificação” na relação entre os Poderes, mas não pautar o impeachment.

Em entrevista ao GLOBO, Limongi disse também que os atos de 7 de setembro mostraram que Bolsonaro está “isolado” na cena política, apesar do apoio de seus seguidores mais fiéis e que aposta que o Centrão vai abandonar o presidente em nome dos seus interesses eleitorais.

Os discursos de Bolsonaro no 7 de setembro são o ensaio para um golpe?

A questão é sempre tentar interpretar o Bolsonaro e tentar encontrar razão onde nunca há razão. Se foi um ensaio de golpe, foi um ensaio mal feito. O que entendo que ele pretendia fazer era uma demonstração de força e que com isso ele forçaria os outros atores a um acordo. O que ele mostrou foi sobretudo isolamento e completa falta de senso político.

