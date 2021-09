Champions tem Porto x Liverpool, Real Madrid contra azarão e o aguardado PSG x City

O Grupo B, considerado o mais forte da Champions, também tem sua segunda rodada nesta terça. O Porto recebe o Liverpool, e o Atlético de Madrid visita o Milan. No Grupo C, o embalado Ajax encara o Besiktas, e Haaland é dúvida no Borussia Dortmund, que enfrenta o Sporting.

GRUPO A

Lionel Messi volta ao PSG depois de ser desfalque por dois jogos com uma lesão no joelho. A expectativa é que ele forme o trio MNM, ao lado de Neymar e Mbappé, no jogo mais aguardado da fase de grupos, contra o Manchester City.