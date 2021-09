Cheio de baixas, Humaitá busca vitória diante do Galo Carijó

Com chances reduzidas de vencer o returno do Campeonato Acreano 2021 para evitar finais extras contra o Rio Branco (dias 3 e 9 de outubro), o Humaitá pouco antes da véspera do confronto desta quinta-feira (30) diante do Atlético Acreano sofreu mais cinco baixas no seu elenco para a sequência da competição: Diego, Marquinhos, Dudu, Rimas e Igor. Os dois primeiros tiveram seus contratos não renovados e os três últimos foram emprestados para Brasiliense-DF e Real Ariquemes-RO, respectivamente.

O técnico Marcio Parreiras recebeu a notícia com tristeza, mas deixou claro que foi uma opção da diretoria para cortar despesas. Parreira agora tenta arrumar o time com o que restou, pois pouco mais de 15 atletas estão inscritos para o restante da competição.

Zé Marco vê título distante

No Galo Carijó, o técnico celeste Zé Marco tenta juntar os cacos na busca de motivar a equipe para o confronto desta quinta-feira (30), às 18h, na Arena da Floresta, contra o Tourão do Humaitá. O treinador já deixou claro que a possibilidade de conquista do título do returno para o time atleticano é algo bastante remoto, mas a equipe vai entrar em campo buscando o resultado positivo.

Confira a escala de arbitragem

O departamento de arbitragem da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou durante a semana a escala de árbitros para os dois jogos decisivos do returno do Campeonato Acreano 2021. Confira:

Rio Branco x Galvez

Data: 30/09

Local: Florestão, às 18h

Árbitro: Antônio José Moreno

Assistentes: Jean Carlos e Carlos Alberto

Humaitá x Atlético-AC

Data: 30/09

Local: Arena, às 18h

Árbitro: Jackson Rodrigues

Assistentes: Antônio Ecídio e Iago Bruno