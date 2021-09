Ciclistas reclamam de falta de apoio e de pistas escuras e recorrem a deputado Jenilson Leite

Criada há cinco anos, a organização “Pedal dos Amigos”, formada por dois moradores da região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, já congrega nos dias atuais pelo menos 100 membros na prática do ciclismo no Estado. Além da prática do esporte, os ciclistas também realizam ações sociais, incluindo cultos e orações, em busca de união, fraternidade e solidariedade com qualidade de vida. Apesar disso, a categoria reclama da falta de apoio do poder público.

O presidente da comissão, Willian Sobrinho, esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em busca de apoio à modalidade esportiva e encontrou receptividade no gabinete do deputado Jenilson Leite (PSB). “O presidente nos disse que faltam incentivos por parte do poder público, como pistas para treinamento, ciclovias, iluminação nas vias e segurança”, apontou o deputado. “Colocamos nosso mandato à disposição e estaremos propondo um Projeto de Lei que vise valorizar este esporte, para que mais pessoas possam ingressar e ter melhor qualidade de vida”, acrescentou.