Cobertura do Supermercado Pague Pouco desaba durante temporal em Rio Branco; veja o vídeo

Uma parte da cobertura do estacionamento do Supermercado Pague Pouco, em Rio Branco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, desabou com o forte temporal, na tarde desta sexta-feira (24).

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra os estragos deixados no local pela forte ventania que destelhou inúmeras casas, especialmente no bairro do Bosque.

A direção do supermercado informou que ninguém ficou ferido ou foi atingido pelos destroços.

As imagens mostram as pessoas impressionadas com o estrago. Confira!