Com chegada de Marta, Seleção fica completa para jogos contra Argentina

A Seleção Brasileira feminina começou a se apresentar na segunda-feira, em João Pessoa, na Paraíba, para o início da preparação para os dois jogos amistosos preparatórios diante da Argentina.

Os compromissos serão disputados no período de Data Fifa, entre os próximos dias 13 e 21.

Na segunda-feira, as atletas que atuam na Europa e nos Estados Unidos foram as primeiras a chegar à concentração da delegação brasileira na capital paraibana.

A comissão técnica e as jogadoras que atuam no Brasil se juntaram ao grupo também. Na chegada ao hotel, o grupo foi recepcionado por Michele Ramalho, Presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF).

A delegação ficará completa nesta terça-feira com a chegada da atacante Marta, que joga no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Às 17h, a técnica sueca Pia Sundhage já comanda o primeiro treino no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Na chegada ao hotel, o grupo refez os exames de RT-PCR para detectar possíveis casos de Covid. A delegação já havia feito os testes três dias antes da apresentação em João Pessoa.

O primeiro jogo diante da Argentina será nesta sexta-feira, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), enquanto que o segundo duelo será no dia 20, no estádio Almeidão. Os dois duelos estão marcadas para 16 horas.

Esta será a terceira vez que Brasil e Argentina se enfrentam sob o comando de Pia Sundhage. A estreia da sueca, aliás, foi diante das argentinas com vitória por 5 x 0, no Torneio Uber de São Paulo, em 2019. Neste ano, em fevereiro, um novo encontro e mais um triunfo, desta vez, por 4 x 1 na primeira rodada do Torneio She Believes, nos Estados Unidos.