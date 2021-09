Com debates importantes, Cruzeiro do Sul será a capital política do Acre nesta semana

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul completa 117 anos na próxima terça-feira (28) e por isso, o Vele do Juruá já está em festa desde o dia 20, com diversas programações culturais, esportivas e políticas.

Cruzeiro do Sul será a capital política do Acre esta semana, exemplo disso é a Assembleia Legislativa do Acre que vai ser “levada” para o município. Na quinta-feira (30) uma sessão solene ocorre no Teatro dos Náuas em homenagem à contribuição da Igreja Católica no Vale do Juruá.

“Idealizamos essa sessão solene na semana do aniversário de Cruzeiro do Sul para homenagear a atuação importante da Diocese da cidade. A Diocese tem uma linda história no município e durante todos esses anos tem prestado um serviço social incrível a toda a população do Juruá. Trabalho esse que aconteceu graças a parcerias importantes como a do governo do Estado, prefeitura e 7º BEC. Uma atuação grandiosa que precisa ser reconhecida e valorizada”, explica o presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior.

Dezoito deputados estaduais já confirmaram presença. O governador Gladson Cameli, senadores e deputados federais também vão participar das festividades. O ContilNet estará presente fazendo a cobertura.

Além da sessão, duas audiências públicas serão realizadas. A primeira é fruto de um requerimento da Mesa Diretora da Aleac e ocorre na sexta-feira (1), onde será debatida a “Economia e Organização da Agricultura do Juruá”.

Já no sábado (2), acontece segunda audiência pública para debater a “Interligação Cruzeiro do Sul/Pucallpa”, uma proposta do deputado Roberto Duarte (MDB).