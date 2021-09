Com força máxima, Flamengo embarca para enfrentar o Barcelona-EQU

Recuperados de lesão, o meia uruguaio Arrascaeta e o lateral-esquerdo Filipe Luís reforçam o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho. Os jogadores que não viajaram para Belo Horizonte treinaram normalmente no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, no domingo, em jogo-treino que confirmou os retornos dos lesionados.

Apesar da força máxima na viagem, Renato Gaúcho não garantiu a presença de todos os titulares na partida contra o Barcelona-EQU “Não vamos deixar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando três competições dificílimas. O Flamengo montou um plantel forte para disputar as três competições. Esse discurso de que o Flamengo está poupando… Vou responder pela última vez As pessoas não sabem quem pode ou não jogar. Ficaram seis jogadores no Rio. Desses seis não sei quantos não vão poder jogar na quarta”, disse o treinador.