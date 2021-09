Com hat-trick, Messi soma 79 gols pela Argentina e ultrapassa Pelé

O argentino agora soma 79 gols pelo seu país, dois a mais que o Rei marcou pelo Brasil. Messi fez 3 x 0 para os hermanos, sendo o primeiro um golaço.

Ele fez a bola passar por entre as pernas do marcador e chutou colocado ainda de fora da área, no ângulo direito do goleiro. Veja o vídeo:

Após o apito final, os jogadores da Argentina comemoraram pela primeira vez o título da Copa América diante de sua torcida. Com a taça no campo, Messi se emocionou e chorou muito.

Messi in tears of joy.. this is a sight every football fan has craved. 😩 pic.twitter.com/E3Vv757pB0 — J. (@MessiIizer) September 10, 2021

A seleção albiceleste fechou esta Data Fifa com duas vitórias que não apagam o papelão no clássico contra a Seleção Brasileira, quando a partida foi paralisada pela Anvisa pois jogadores argentinos estavam violando as regras sanitárias do Brasil por não terem cumprido a quarentena obrigatória.