Com investimento de quase R$ 7 milhões, Gladson autoriza pacote de obras em sete municípios acreanos

O governador Gladson Cameli, acompanhado de vários secretários de Estado, deputados e prefeitos do interior do Acre, realizou um grande evento na manhã desta terça-feira (14), onde assinou a ordem de serviços e convênios para pacotes de obras estruturais de recuperação de espaços públicos e pavimentação, destinados aos municípios de Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira.

Serão investidos R$ 6,86 milhões, que serão aplicados da seguinte forma:

-Pavimentação de 3 mil metros de rua e 600 metros de drenagem (distribuídas nos Bairros Jardim Primavera, Cristo Libertador, Pista e Centro) em Sena Madureira;

– Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Feijó;

– Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Quinari;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas em Capixaba, reforma do centro cultural e ginásio poliesportivo;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e construção do alambrado do lixão e ordem para manutenção preventiva rodoviária em Plácido de Castro;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e readequação estrutural da rotatória das 8 bocas em Plácido de Castro;

-Pavimentação de 2 mil metros de ruas e reforma do ginásio e da rodoviária de Acrelândia.

Segundo o governador, grandes obras no Acre estão acontecendo e vão continuar graças, segundo ele, à união entre os poderes.

Cirleudo Alencar, secretário de Infraestrutura (Seinfra), disse que, em torno de três semanas, o Governo deve anunciar investimentos nos demais municípios. “A forma mais importante do Governo entrar nos municípios é por meio de obras e precisa chegar ao povo – e isso ocorre com a parceria com as prefeituras. Nós temos muito mais: este mês será o mês das obras na Capital”.

O secretário da Seinfra parabenizou o governador por deixar a política de lado e ser um gestor democrático: “Quem vai ser beneficiado é o povo”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, também destacou a união entre os poderes como eixo importante para que o Acre se torne um canteiro de obras. “a Aleac está sempre parceira”.

Veja o que disseram as autoridades:

Bené Damasceno – prefeito de Acrelândia

“Agradeço por mais esse benefício, reconhecendo que há 1 mês o governador esteve no nosso município assinando outro convênio. É dessa maneira que nossos governantes têm que fazer. Independente de partidos, o senhor [governador] tá ajudando todos os prefeitos”,

Olavo Rezende – prefeito de Porto Acre

“Há cerca de 10 dias conversei com o Governador e fiz algumas solicitações, imediatamente ele ligou para o secretário Cirleudo. A gente vive em municípios e sabemos das dificuldades que é administrá-los”.

Camilo Silva – prefeito de Plácido de Castro:

“Nossa gratidão e reconhecimento do Governador pelo nosso município, a atenção que temos recebido da gestão”.

Manoel Maia – prefeito de Capixaba

“[Quero] parabenizar o governador por estar conduzindo o Acre com maestria. Em dias de adversidade, está aqui a prova: a assinatura destas obras que serão feitas nós municípios”

Rosana Gomes – prefeita de senador Guiomard

“O momento é de Gratidão. Estou muito feliz em saber que as ações vão começar a acontecer num momento em que a cidade está precisando de um cuidado maior”

Kiefer Cavalcante – prefeito de Feijó

“O maior problema dos municípios, hoje, são as ruas e eu agradeço as parcerias e a atenção a nossa Feijó”.

Mazinho Serafim – prefeito de Sena Madureira

“Tudo que é investimento para o povo, para os municípios, a população fica feliz. Eu sempre digo: quem elege um político é o trabalho, então vamos trabalhar de mãos dadas. Só tenho a agradecer essa parceria, governador. Sena Madureira está de braços abertos e eu como prefeito, estou disponível para as parcerias que têm acontecido e de forma muito bonita. Agradecer ao Cirleudo que tem sido uma ponte e ajudado aparar as arestas”.

Vanda Milani – deputada federal

“Paramos um pouco devido a pandemia, mas já começamos a despontar e podemos ver as obras acontecendo. Tudo isso acontece porque, unidos, temos garra para movimentar o estado e fazê-lo crescer”.

Jéssica Sales – deputada federal

“Sempre um prazer estar ao lado da política do bem. Parabéns nosso governador, pela iniciativa de tirar o povo de situações críticas. Pelo trabalho desenvolvido em tantas áreas como saúde, infraestrutura, segurança e dando a oportunidade ao povo acreano”.

Alan Rick – deputado federal

“Uma coisa que admiro no governador e tenho buscado trazer para minha trajetória política: o senhor é incapaz de gastar um minuto maquinando o mal. Hoje, estamos assinando essas ordens de obras importantes para os municípios. Fico honrado de fazer parte dessa parceria”.

Mailza Gomes – senadora

“Sei o quanto é importante para um município a parceria com os gestores. Parabéns ao governador por estar fazendo esse trabalho sem olhar cor partidária, mas olhando para o povo”.

Gladson Cameli – governador