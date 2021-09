Com medo da cadeia, Zé Trovão pede ‘perdão’ pelas “palavras duras”

O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, divulgou um vídeo neste sábado, 11, onde perde perdão pelas “palavras duras” que fez para defender Jair Bolsonaro e o fechamento do Supremo Tribunal Federal.

Ele é considerado foragido da Justiça após ter um mandado de prisão em aberto por ser investigado. Ele é um dos apontados de articular os atos golpistas do 7 de setembro.

“Eu quero deixar um alerta, se em algum momento uma de minhas palavras foi muito dura, que trouxe uma impressão errada, eu peço perdão porque nós jamais, jamais pensamos em nenhum momento em criar um desequilíbrio sobre o nosso país. Tudo que nós queríamos era totalmente o contrário”, afirmou no vídeo.

Mas apesar do suposto arrependimento, o caminhoneiro elogiou a conduta de Jair Bolsonaro.

“Como é possível mudar o Brasil? Com essas pequenas atitudes que já estão sendo tomadas pelo presidente, conduzindo a nossa nação de uma maneira muito grandiosa. Então, para você que ainda se sente um pouco chateado ou para você que ainda não conseguiu entender, eu te peço de todo meu coração: siga, siga essas orientações que o chefe dessa nação está fazendo”.

Veja o vídeo completo!

“Eu autorizo” que você amarele e peça perdão, Zé do Trovão. Vcs, fascistas, não tem dignidade, são covardes que chamam para guerra e depois não aguentam a pressão. Coisa linda de ver. No link, a história do fracasso de Zé Fantochão e seu chefe Bolsonaro! https://t.co/fkLjR05xul pic.twitter.com/rHxv5vD0Fy

— GugaNoblat (@GugaNoblat) September 11, 2021