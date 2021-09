Com quase 300 mil seguidores no TikTok, acreana sonha em trabalhar apenas com internet

Com a pandemia de Covid-19 e as recomendações de isolamento social, muitas pessoas começaram a fazer vídeos para as redes sociais, seja por diversão ou à procura de engajar o perfil para trabalhar com a internet. A influenciadora Tyfany Kardoso começou a fazer vídeos por diversão para os Stories do Instagram e para o TikTok em abril de 2020, com 17 anos.

Aos 19 anos, Tyfany tem 5.632 seguidores no Instagram e 299,1 mil no TikTok, com quem divide o dia a dia e o seu trabalho com várias parcerias como lojas e uma maquiadora de Rio Branco. “Tudo começou em 24 de abril de 2020, quando eu fechei a minha primeira parceria. Eu fiquei em estado de choque, pois quem me procurou foi a empresa e aí foi quando eu vi que tinha capacidade para trabalhar com isso”, afirma.

A influenciadora que também foi Miss Simpatia 2018 do Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF), concilia o trabalho como influenciadora com o rotina de trabalho em uma loja na capital. “Meus dias tem sido bem corridos, eu trabalho nas redes sociais durante a manhã e à tarde eu trabalho na loja e quando chego à noite sempre olho minhas redes sociais”, explica.

De acordo com Tyfany, a primeira conquista com o trabalho das redes sociais foi a marca de cinco mil seguidores no Instagram e sonha em em trabalhar apenas com a internet, pois tem metas e compromissos a bater. Outra conquista importante foram as diversas parcerias fechadas com estabelecimentos da capital.

“Me sinto realizada por está conseguindo conquistar meus objetivos e tendo oportunidades. Eu já fui reconhecida na rua pelo meu trabalho, estava na frente da minha antiga casa e duas meninas chegaram falando que amava meus vídeos, fiquei sem reação na hora mas a gente conversou e tirou fotos”, conta Tyfany.

Fotos: cedidas